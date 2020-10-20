Автоэксперт оценил идею о штрафах за летнюю резину зимой

https://static.news.ru/photo/55da6530-e7e4-11e9-ab84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Инициатива МВД о введении штрафов для автомобилистов за использование летней резины с декабря по февраль важна, считает автоэксперт Виталий Архиреев. Однако необходимо понимать, кто и насколько часто будет проверять исполнение этого требования.

То есть это должны делать (проверять установленную на машины резину. — NEWS.ru) местные органы МВД, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в законе не стоит отмечать детали, такие как возраст шин, потому что подобные характеристики уже регламентируются при техосмотре. Каждый автомобиль, который проходит ТО, проверяется вместе с конкретной резиной, передаёт «ПолитЭксперт».

Как писал NEWS.ru, российским водителям могут запретить использование летней резины с декабря по февраль. Об этом говорится в разработанном МВД проекте постановления правительства РФ. В документе указано, что использование летней резины в этот период относится к неисправностям и условиям, когда автомобиль нельзя эксплуатировать.