Автоэксперт объяснил, почему дорожают подержанные машины Автоэксперт Попов назвал высокий спрос причиной резкого роста цен на поддержанные машины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резкий рост цен в России на машины с пробегом имеет рыночную природу, считает автоэксперт Дмитрий Попов. В беседе со СМИ он пояснил, что 15-процентный рост стоимости подержанных авто за первое полугодие 2023 года обусловлен увеличением потребительского спроса на фоне сокращения продаж в стране новых иномарок.

Как рассказал эксперт, на формирование тенденции повлияла фактически полная остановка ввоза в Россию новых машин из стран, привычных для многих автолюбителей — в первую очередь, Европы, Японии и США. При этом пришедшие им на замену китайские бренды пока что пользуются доверием далеко не у всех, поэтому появляется желание купить поддержанный автомобиль.

Новые иномарки купить в России сейчас очень трудно. Следовательно, россияне большее предпочтение отдают «вторичке», чем «китайцам», — объяснил Попов.

Ранее министр экономики Японии Ясутоси Нисимура сообщил о введении с 9 августа запрета на экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра и гибридных автомобилей. Также под запрет попадут шины для крупногабаритных машин. По словам министра, запрет начнет действовать, как мера по ограничению экспорта товаров, способных укрепить промышленную базу России. Нисимура уточнил, что ограничения вызваны конфликтом на Украине и приняты по решению «Большой семерки».