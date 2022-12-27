Автоэксперт назвал обязательные предметы в багажнике для зимней дороги Автоэксперт Зенкевич посоветовал автомобилистам иметь в салоне авто лопату для снега, трос и аптечку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилистам из России зимой обязательно нужно иметь в багажнике лопатку, а если планируется маршрут по сельской местности, то могут пригодиться еще цепи и трос, таким советом поделился в разговоре с NEWS.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Кроме того, он призвал ни в коем случае не экономить на аптечках, поскольку в более дорогих их вариантах могут идти в комплекте термоодеяла, которые пригодятся на случай непредвиденных обстоятельств.

Если вы живете в России, то зимой в багажнике автомобиля просто обязана быть лопатка. Также я советую прихватить с собой трос, а если вы еще и планируете движение по сельской местности, то и цепи не помешают. В тоже время, ни в коем случае не стоит экономить на автомобильных аптечках, — сказал автоэксперт.

Ранее ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что во время заморозков или при ледяном дожде автомобилисту в первую очередь необходимо заботиться об обеспечении идеального обзора по ходу движения.

В холодную погоду Субботин посоветовал прогревать двигатель автомобиля не меньше трех минут, чтобы масло хорошо прогрелось и стало захватываться поршнями, расходясь по поршневой группе. На стекло нужно сразу подавать теплый воздух и включать кондиционер. Также он посоветовал возить с собой теплую воду и щетку для чистки стекол, зеркал, фар и фонарей.