https://static.news.ru/photo/ec523200-19cf-11ea-94fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Почти 40% путешественников предпочитают спать во время перелётов. Для этого многие берут в салон самолёта удобную одежду, подушку, некоторые специально бодрствуют накануне, чтобы затем выспаться на борту.

По данным Aviasales, около трети туристов в самолёте пользуются мультимедийной системой или заблаговременно скачивают на гаджеты фильмы и музыку. Примерно 17% опрошенных предпочитают читать электронные или бумажные книги.

Ранее NEWS.ru писал, что столица России Москва заняла первое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха россиян на новогодние праздники. На неё пришлось 12% всех ранних бронирований, сообщается в исследовании, проведённом Сбербанком и ресурсом Aviasales.