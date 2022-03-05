Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о приостановке полётов в Египет

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 5 по 13 марта будет осуществлять только вывозные рейсы из Египта, с 14 марта программа полётов в Египет будет отменена как минимум до 20 мая. Как сообщается на странице авиаперевозчика в соцсети «ВКонтакте», исключением станут иностранные граждане, которые возвращаются в страну проживания.

С 5 по 13 марта 2022 года рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта, — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 8 марта приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом. В ведомстве добавили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

После этого «Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. Кроме того, с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта. Ограничение не затронет полёты в Белоруссию.