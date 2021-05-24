Авиаэксперт призвал закрыть российское небо для самолётов ЕС

https://static.news.ru/photo/320f795c-bc9e-11eb-8095-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может закрыть пролёты над своей территорией для стран, которые откажутся летать над Белоруссией или введут санкции против её авиафлота. Об этом NEWS.ru заявил заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

По его мнению, это было бы адекватным жестом солидарности с Белоруссией в ответ на санкции европейских стран против её пассажирской авиаотрасли.

Теоретически Прибалтика, Польша и, например, Чехия или Словакия могут запретить полёты белорусских самолётов над своей территорией или ввести санкции против авиафлота. Однако над Россией ежесуточно летает 1,5 тысячи бортов. Мы можем в ответ на это запретить полёты над своей территорией самолётов этих стран, если будет принято соответствующее политическое решение — так сказать о поддержке братского народа, — считает Сытник.

Он отметил, что при необходимости делать авиарейсы по привычным направлениям из Европы в обход России перелёты сразу подорожают на 30–40%. По мнению бывшего лётного директора «Внуковских авиалиний», если какие-то страны откажутся пролетать над Белоруссией, то РФ может заработать на том, чтобы предоставить им своё воздушное пространство, но по политическим причинам, скорее всего, не сделает этого, так как «это не те деньги».

Сытник также в разговоре с корреспондентом NEWS.ru подчеркнул, что формально посадка самолёта Ryanair была выполнена в соответствии с международным правом.

Территория, над которой летит судно со взрывным устройством — а никто не знает, было оно или нет на самом деле — несёт ответ за то, что на над ней произошло. Если бы что-то случилось, к ней бы возникли вопросы: почему ничего не было предпринято, почему диспетчеры не подсказали, не помогли? И так далее. Думаю, перед тем как сажать самолёт, были консультации и люди убедились, что с юридической точки зрения всё по закону. Конечно, то, что Батька погорячился, в этом нет сомнений, всё в открытую сделал, громко заявил: «Белоруссия — моя», — считает Сытник.

23 мая в Минске задержали сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Этот информационный ресурс власти Белоруссии признали экстремистским. Протасевич был на борту пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку во время перелёта над Белоруссией из-за сообщения о бомбе на борту. На следующий день Литва заявила, что не будет пропускать самолёты, планирующие пересечь или уже пересёкшие воздушное пространство Белоруссии. Подобные меры обсуждаются в других странах Европейского союза.