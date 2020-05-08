Артисты призвали россиян выйти на балкон с портретами ветеранов

https://static.news.ru/photo/efa4f356-91ee-11ea-9bac-fa163e074e61_660.jpg Эмин Агаларов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артисты обратились к россиянам с призывом принять участие в акции, посвящённой Дню Победы.

В рамках мероприятия всем желающим предлагается выйти в 19:01 9 мая на балконы с портретами ветеранов или выставить их фото в открытых окнах домов.

С призывом поддержать акцию обратились исполнитель Emin, актёры Владимир Машков и Станислав Дужников, шоумен Азамат Мусагалиев и другие звёзды, пишет Lenta.ru.

Ранее президент Владимир Путин отменил московский парад Победы и торжества в регионах из-за вспышки коронавируса в России. Лидер страны пообещал, что позднее юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно». По его словам, россияне увидят и военный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».