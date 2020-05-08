Артисты призвали россиян выйти на балкон с портретами ветеранов

Артисты обратились к россиянам с призывом принять участие в акции, посвящённой Дню Победы.
В рамках мероприятия всем желающим предлагается выйти в 19:01 9 мая на балконы с портретами ветеранов или выставить их фото в открытых окнах домов.
С призывом поддержать акцию обратились исполнитель Emin, актёры Владимир Машков и Станислав Дужников, шоумен Азамат Мусагалиев и другие звёзды,
Ранее президент Владимир Путин отменил московский парад Победы и торжества в регионах из-за вспышки коронавируса в России. Лидер страны пообещал, что позднее юбилей Победы будет отмечен «широко и достойно». По его словам, россияне увидят и военный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен