Арестован подозреваемый по делу о гибели министра Амурской области

Благовещенский городской суд на два месяца арестовал мужчину, после драки с которым на турбазе умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, подозреваемый пробудет под стражей до 25 сентября, пока ему не изберут наказание. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд постановил: избрать в отношении обвиняемого Шкарина А. С. пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 сентября 2021 года, — говорится в сообщении.

17 июля министр был госпитализирован в Благовещенске с черепно-мозговой травмой. По данным СМИ, он мог пострадать в результате драки с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. Предполагается, что конфликт между ними произошёл из-за супруги министра.

Ранее сообщалось, что министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков скончался в результате отёка мозга. Смертельную травму он мог получить, ударившись головой о бетонный тротуар.