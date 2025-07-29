Ананасовый десерт с концентрированным молоком — попробуй и поймешь сам!

Лёгкий и воздушный десерт с консервированными ананасами и кедровыми орешками понравится всем любителям сладкого. Быстро готовится и идеально подходит для любого случая.
Ингредиенты
- Концентрированное молоко — 300 мл
- Консервированные ананасы — 1/2 банки
- Кедровые орешки или миндаль — 70 г
- Быстрорастворимый желатин — 15 г
Пищевая ценность на 100 г
Калории — 160 ккал
Белки — 4 г
Жиры — 14 г
Углеводы — 8 г
Пошаговый рецепт
- Подготовьте ингредиенты. Откиньте ананасы на сито, слейте сироп.
- Замочите желатин в ананасовом сиропе на 15 минут для набухания.
- На медленном огне аккуратно распустите желатин, не доводя до кипения. Снимите с огня и взбивайте миксером, постепенно вводя концентрированное молоко, пока масса не станет пышной.
- Разлейте смесь по силиконовым формочкам, поставьте в холодильник на 1 час.
- На застывшее желе выложите кусочки ананаса и орешки, затем уберите в холодильник до полного застывания.
- Подавайте охлажденным, украшая кусочками ананаса и орешками.
Насладитесь нежным и освежающим вкусом домашнего ананасового десерта!
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