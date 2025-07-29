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29 июля 2025 в 12:33

Ананасовый десерт с концентрированным молоком — попробуй и поймешь сам!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лёгкий и воздушный десерт с консервированными ананасами и кедровыми орешками понравится всем любителям сладкого. Быстро готовится и идеально подходит для любого случая.

Ингредиенты

  • Концентрированное молоко — 300 мл
  • Консервированные ананасы — 1/2 банки
  • Кедровые орешки или миндаль — 70 г
  • Быстрорастворимый желатин — 15 г

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 160 ккал
Белки — 4 г
Жиры — 14 г
Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте ингредиенты. Откиньте ананасы на сито, слейте сироп.
  2. Замочите желатин в ананасовом сиропе на 15 минут для набухания.
  3. На медленном огне аккуратно распустите желатин, не доводя до кипения. Снимите с огня и взбивайте миксером, постепенно вводя концентрированное молоко, пока масса не станет пышной.
  4. Разлейте смесь по силиконовым формочкам, поставьте в холодильник на 1 час.
  5. На застывшее желе выложите кусочки ананаса и орешки, затем уберите в холодильник до полного застывания.
  6. Подавайте охлажденным, украшая кусочками ананаса и орешками.

Насладитесь нежным и освежающим вкусом домашнего ананасового десерта!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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