Ананасовый десерт с концентрированным молоком — попробуй и поймешь сам!

Ананасовый десерт с концентрированным молоком — попробуй и поймешь сам!

Лёгкий и воздушный десерт с консервированными ананасами и кедровыми орешками понравится всем любителям сладкого. Быстро готовится и идеально подходит для любого случая.

Ингредиенты

Концентрированное молоко — 300 мл

Консервированные ананасы — 1/2 банки

Кедровые орешки или миндаль — 70 г

Быстрорастворимый желатин — 15 г

Пищевая ценность на 100 г

Калории — 160 ккал

Белки — 4 г

Жиры — 14 г

Углеводы — 8 г

Пошаговый рецепт

Подготовьте ингредиенты. Откиньте ананасы на сито, слейте сироп. Замочите желатин в ананасовом сиропе на 15 минут для набухания. На медленном огне аккуратно распустите желатин, не доводя до кипения. Снимите с огня и взбивайте миксером, постепенно вводя концентрированное молоко, пока масса не станет пышной. Разлейте смесь по силиконовым формочкам, поставьте в холодильник на 1 час. На застывшее желе выложите кусочки ананаса и орешки, затем уберите в холодильник до полного застывания. Подавайте охлажденным, украшая кусочками ананаса и орешками.

Насладитесь нежным и освежающим вкусом домашнего ананасового десерта!

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