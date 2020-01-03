Эксперты подсчитали, сколько приходится доплачивать за электроэнергию при использовании гирлянд. Оказалось, что такие затраты на «новогоднее» настроение не ударяют по кошелькам потребителей.
При ежедневном 10-часовом использовании в течение двух недель одной гирлянды «стандартный» платеж за электроэнергию увеличится менее чем на 3-4 рубля. Если украсить всю квартиру и повесить гирлянды ещё и на окна, то суммарное увеличение затрат на электроэнергию все равно не превысит 10-15 рублей, — приводит РИА Новости слова главного аналитика центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета Ирины Сосенкиной.
Украшение загородных домов гирляндами большей мощности обойдётся дороже — около 1% платы за ЖКУ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расходы московских властей на предновогоднее украшение города полностью соответствуют доходам столицы. На это потратили 1,5 млрд рублей. Год назад за создание новогодней атмосферы на улицах столицы заплатили 323 млн, катки обошлись в 381 млн руб и ещё 34,8 млн рублей потратили на фейерверки, писал NEWS.ru.
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