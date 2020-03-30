В РФ началось тестирование препарата Kevzara («Кевзара»), который был разработан специалистами из США и Франции для лечения заболевания, вызванного COVID-19.
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В ходе испытаний препарат будет протестирован на 300 пациентах с острыми формами заболевания. По данным агентства, изначально Kevzara был создан для лечения ревматоидного артрита.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Китае от коронавирусной инфекции вылечились 93% всех заражённых, в больницах в настоящее время находятся 2396 человек. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
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