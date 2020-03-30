https://static.news.ru/photo/e07d4610-7251-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

В РФ началось тестирование препарата Kevzara («Кевзара»), который был разработан специалистами из США и Франции для лечения заболевания, вызванного COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters. Разработчики препарата — французская фармацевтическая компания Sanofi и производитель медикаментов из США Regeneron — начали клинические испытания в США неделей ранее. Позже список стран, в которых пройдёт тестирование, был расширен. В него вошли Россия, Испания, Италия, ФРГ, Франция и Канада.

В ходе испытаний препарат будет протестирован на 300 пациентах с острыми формами заболевания. По данным агентства, изначально Kevzara был создан для лечения ревматоидного артрита.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Китае от коронавирусной инфекции вылечились 93% всех заражённых, в больницах в настоящее время находятся 2396 человек. Об этом свидетельствуют данные госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.