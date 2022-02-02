Альтштейн назвал преимущества назальной вакцины от COVID-19

Назальная вакцина от коронавируса «Спутник V» имеет меньше побочных эффектов и формирует иммунитет в полости носоглотки, особенно уязвимой для вируса, заявил вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передают «Известия». Он также посоветовал привиться обоими видами вакцин — как назальной, так и в форме инъекции.

Она попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для COVID-19. Вирус, который находится в препарате, связывается с этими клетками, и начинает развиваться иммунный ответ. Благодаря этому начинают появляться иммуноглобулины А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она оказывается защищённой, а это те самые ворота, через которые попадает коронавирус, — пояснил Альтштейн.

Он добавил, что назальная вакцина имеет меньше побочных эффектов. Для достижения максимального эффекта вирусолог посоветовал привиться и внутримышечно, и назально.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса в России в течение двух — двух с половиной месяцев. По словам Гинцбурга, в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение.

Он отметил, что применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.