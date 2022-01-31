18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Названы сроки испытаний назальной вакцины от COVID-19

Гинцбург назвал сроки окончания испытаний назальной вакцины против коронавируса
22:37, 31 января 2022
Названы сроки испытаний назальной вакцины от COVID-19 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В России в течение 2–2,5 месяца должны закончиться испытания назальной вакцины против коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт добавил, что в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение, сообщает РИА Новости.

Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если всё будет идти по плану, то это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата, — рассказал Гинцбург.

По его мнению, применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.

Ранее Гинцбург заявил, что примерно через 18–20 дней начнётся набор детей 6–11 лет для исследования вакцины против COVID-19. Минздрав РФ разрешил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 для детей. Он добавил, что на сегодняшний день в России вакцинированы от коронавируса около 10 тысяч подростков, побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео