Названы сроки испытаний назальной вакцины от COVID-19

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Адвокат якутского шамана Александра Габышева, который известен своим «походом» на Москву с целью «изгнать Путина», Алексей Прянишников разъяснил, зачем соратники мага подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В беседе с NEWS.ru защитник отметил, что в отношении Габышева были нарушены несколько статей Европейской конвенции.

Мы настаиваем на том, что было нарушено несколько статей Европейской конвенции (Конвенция о защите прав человека и основных свобод. — NEWS.ru), в частности статья 3, которая запрещает пытки. Сторона защиты...