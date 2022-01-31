Названы сроки испытаний назальной вакцины от COVID-19
Гинцбург назвал сроки окончания испытаний назальной вакцины против коронавируса
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
22:37, 31 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России в течение 2–2,5 месяца должны закончиться испытания назальной вакцины против коронавируса, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Эксперт добавил, что в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение, сообщает РИА Новости.
Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привилось. Если всё будет идти по плану, то это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата, — рассказал Гинцбург.
По его мнению, применение назальной вакцины, возможно, увеличит срок между первичной вакцинацией и ревакцинацией.
Ранее Гинцбург заявил, что примерно через 18–20 дней начнётся набор детей 6–11 лет для исследования вакцины против COVID-19. Минздрав РФ разрешил проведение клинических исследований вакцины против COVID-19 для детей. Он добавил, что на сегодняшний день в России вакцинированы от коронавируса около 10 тысяч подростков, побочных эффектов от введения препарата у них не наблюдается.