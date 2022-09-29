Актёр сериала «Счастливы вместе» рассказал о своей работе курьером Актер Якин признался, что до съёмок в сериале «Счастливы вместе» работал курьером

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Известный по роли Ромы Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе» актер Александр Якин до съемок в сериале работал водителем-курьером, пишут СМИ. По словам артиста, он устроился на такую работу после первого курса, когда в театре, где он служил, приостановил на лето свою деятельность и у него осталось много свободного времени. Якин убежден, что работа не по специальности — это не шаг назад.

Водителем я на самом деле работал на каникулах после первого курса. У меня тогда не было съемок, да и театр тоже в летние месяцы отдыхает <...> Когда нет работы по профессии, идешь и работаешь туда, куда есть возможность устроиться. Лично я не считаю это шагом назад. Так и работал после первого курса водителем, пока мне не нашли замену, — рассказал актер.

«Счастливы вместе» — это комедийный телесериал, который транслировался по каналу «ТНТ» с 2006 по 2013 год, адаптация американского сериала «Женаты... с детьми». Он повествует о жизни продавца обуви Геннадия Букина и его семьи.

Актер Владислав Ветров, который сыграл одну из главных ролей в сериале «Союз спасения. Время гнева», ранее рассказал, что был госпитализирован прямо со съемочной площадки проекта. Известно, что у актера начался отит во время съемок одной из зимних сцен и что в какой-то момент он просто перестал слышать своих коллег по съемкам.