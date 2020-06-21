Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

https://static.news.ru/photo/0e4d245e-b3be-11ea-94fa-fa163e074e61_660.jpg Пётр Верзилов Фото: petyaverzilov/instagram.com

Участник арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Пётр Верзилов задержан в Москве сотрудниками центра «Э» МВД РФ.

Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме, — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Некоторое время назад сообщалось, что утром 21 июня к активисту приходили с обыском. Поскольку дверь никто не открывал, полицейские её выломали. Верзилова дома не оказалось. Хозяин квартиры, которую арендует активист, приехал туда после того, как узнал о взломе. Прибывшие на место журналисты следов обыска не заметили. Сам Верзилов на связь не выходит.

NEWS.ru писал, что обыск проходил в музее современного искусства АРТ4, где ранее организовывались выставки арт-группы «Война», Олега Навального и Pussy Riot. Владелец музея Игорь Маркин отказался присутствовать при этом и связался со своим адвокатом.