https://static.news.ru/photo/84c89d90-e671-11e9-9738-fa163e074e61_660.jpg Александр Габышев Фото: typical_zh/vk.com

В Якутске в субботу, 5 октября, состоится разрешённый массовый пикет в поддержку шамана Александра Габышева.

Массовый пикет количеством до 1 тыс. человек будет на центральной площади Якутска — площади Ленина 5 октября, — передаёт слова общественницы и депутата Госсобрания Якутии Сулустааны Мыраан «Интерфакс».

Она отметила, что целью митинга является поддержка Габышева, чьи права были нарушены во время его задержания и при попытке провести психическое обследование.

По словам общественницы, желание человека идти в пеший поход является правом на свободу передвижения.

Александр Габышев был задержан 19 сентября в Бурятии. Мужчина шёл пешком из Якутии в Москву, чтобы провести обряд «изгнания Путина». В отношении него возбудили уголовное дело. После задержания он был помещён в психоневрологический диспансер, откуда его выпустили 20 сентября, а затем избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как ранее писал News.ru, называющий себя шаманом Габышев был признан невменяемым по итогу экспертизы. Об этом сообщили правозащитники.