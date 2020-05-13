Академики РАН потребовали восстановить таблички о жертвах репрессий в Твери

https://static.news.ru/photo/6d23809c-9530-11ea-977a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Я ЖИВУ В ТВЕРИ/vk.com

Учёные Российской академии наук осудили демонтаж мемориальных табличек, которые сняли с бывшего здания НКВД в Твери. Они были посвящены памяти жертв сталинских репрессий.

Открытое обращение учёных опубликовал «Коммерсант». Его подписали более 70 научных сотрудников РАН.

Демонтаж — знак движения в обратном направлении, к реабилитации сталинизма и его деяний как внутри страны, так и за её границами, признания своей преемственности с ним, что автоматически возлагает на современную Россию ответственность за совершённые им преступления, — написали составители обращения.

На здании в Твери висело две таблички: «В память о замученных. Здесь в 1930–50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».

Мемориальные доски сняли 7 мая по настоянию коммунистов, обратившихся в прокуратуру. Ведомство посчитало, что первая табличка должна висеть на соседнем здании, а второй вообще не должно быть, так как прокуроры не нашли доказательств описанному событию.

Академики потребовали восстановить мемориальные таблички и наказать виновных «в этом преступлении против национальной исторической памяти».

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