Академики РАН потребовали восстановить таблички о жертвах репрессий в Твери

Учёные Российской академии наук осудили демонтаж мемориальных табличек, которые сняли с бывшего здания НКВД в Твери. Они были посвящены памяти жертв сталинских репрессий.
Открытое обращение учёных
Демонтаж — знак движения в обратном направлении, к реабилитации сталинизма и его деяний как внутри страны, так и за её границами, признания своей преемственности с ним, что автоматически возлагает на современную Россию ответственность за совершённые им преступления, — написали составители обращения.
На здании в Твери висело две таблички: «В память о замученных. Здесь в 1930–50-е годы находилось Управление НКВД-МГБ по Калининской области и его внутренняя тюрьма» и «Памяти поляков из лагеря Осташков, убитых НКВД в Калинине ради предостережения мира».
Мемориальные доски сняли 7 мая по настоянию коммунистов, обратившихся в прокуратуру. Ведомство посчитало, что первая табличка должна висеть на соседнем здании, а второй вообще не должно быть, так как прокуроры не нашли доказательств описанному событию.
Академики потребовали восстановить мемориальные таблички и наказать виновных «в этом преступлении против национальной исторической памяти».
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