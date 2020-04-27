В Нижнем Новгороде развесили баннеры ко Дню Победы с героями другой войны

https://static.news.ru/photo/ded7ec88-88a5-11ea-97b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Нижний Новгород/vk.com

На улицах Нижнего Новгорода развесили ошибочные баннеры ко Дню Победы. На них были изображены герои Гражданской, а не Великой Отечественной войны. Оказалось, что случившееся — самоуправство владельца рекламных конструкций.

Данные плакаты размещены владельцем рекламных конструкций самостоятельно, без согласования с администрацией Нижнего Новгорода. Информация о некорректном смысловом содержании данных плакатов и необходимости их оперативного демонтажа доведена до владельца, — сообщили РИА Новости в центре градостроительства и архитектуры.

В настоящее время демонтированы все 10 постеров.

Как писал NEWS.ru, акция «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией пройдёт в режиме видеотрансляции. Как сообщили в пресс-службе движения «Волонтёры Победы», акция пройдёт на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

Ранее стало известно, что Берлин не станет проводить 9 мая шествие «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса. Координаторы мероприятия предлагают различные способы его проведения, в том числе онлайн.