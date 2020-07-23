Агроном развеяла миф об опасности ранних арбузов

https://static.news.ru/photo/65176dc2-cd76-11ea-9bea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на бытующее мнение о том, что арбузы, появляющиеся на прилавках раньше середины августа, буквально напичканы нитратами, на практике применение нитратов к бахчевым практически невозможно, рассказала агроном Елизавета Тихонова.

При массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно. Любят говорить, что «колют арбузы». Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но её и так никто не ест, — пояснила радио Sputnik специалист.

Агроном рассказала также, что сладость ягоды зависит не от срока её созревания, а от того, насколько обильным был полив во время созревания, поэтому говорить о том, что все ранние арбузы недостаточно сладкие, тоже неправильно. Тихонова заявила, что покупать арбузы уже сейчас, в конце июля, «не можно, а нужно».

По словам агронома, в продаже появились дагестанские и иранские арбузы, причём в Иране получают четыре урожая ягоды.

В Узбекистане иногда бывает три урожая: первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля — началу августа, — резюмировала эксперт.

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