«Аэрофлот» выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с ЕС

https://static.news.ru/photo/09acee48-e073-11ea-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская авиакомпания «Аэрофлот» надеется, что в авиасообщение со странами Евросоюза будет возобновлено в 2020 году. Пока этому препятствуют различия в оценивании эпидемиологической обстановки в странах.

Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, Россия проводит тестирования на коронавирус в большом количестве и занимает одно из первых мест в мире по этому показателю.

Чем больше тестов, тем больше выявлений и так далее. Поэтому многие страны ЕС нас не пускают, — сказал он.

При этом Савельев подчеркнул, что надежда на скорое возобновление авиасообщения есть, так как раз в две недели Евросоюз пересматривает «индикаторы», по которым оценивается обстановка в стране, передаёт ТАСС.

Раз в две недели Евросоюз пересматривает, как бы производит очередную оценку. Есть надежда, что нас все-таки пустят, — сказал глава авиакомпании.

Открытие внешних границ Евросоюз начал с 1 июля. В первый список, утверждённый в Совете ЕС 30 июня, вошли 14 стран, позже его сократили до 12. Сейчас в перечень входят только 10 государств. При этом документ носит лишь рекомендательный характер, каждая страна может открыть границы с любыми странами из белого списка по своему усмотрению.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авиакомпания Wizz Air UK, базирующаяся в лондонском аэропорту Лутон, планирует открыть рейсы из столицы Великобритании в Москву и Санкт-Петербург.