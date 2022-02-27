«Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу с 28 февраля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Европу с понедельника, 28 февраля. На такой шаг в компании пошли после введения ограничений против РФ, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает , что отечественный авиаперевозчик предложил пассажирам оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения билетов.

Ещё раньше — с 26 февраля — отменила рейсы в Европу авиакомпания S7. Её руководство взяло двухнедельную паузу после того, как закрыли воздушное пространство для российских авиаперевозчиков власти Польши и Чехии. Под отмену попали рейсы в 16 городов.

Ранее стало известно, что ряд российских ведомств ведёт работу по организации вывоза россиян на родину из европейских стран. Росавиация и Ростуризм заявили, что формируют списки россиян, которым требуется помощь в данном вопросе. Вопросом занимается Минтранс, а также Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом.