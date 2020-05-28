Адвоката Щербакова арестовали по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

В четверг, 28 мая, адвокат Сергей Щербаков был арестован. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на 250 млн рублей.
Решение об избрании меры пресечения юристу в виде заключения под стражей принял Пресненский суд в Москве. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ.
Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, —
цитируетсообщение ТАСС.
Как ранее передавал NEWS.ru, накануне силовики задержали Щербакова. Он является фигурантом дела о мошенничестве на 250 млн рублей.
Как сообщает Следственный комитет России, в международный розыск объявлен другой фигурант дела, адвокат Фаиль Садретдинов. Его 21-летний сын задержан по этому делу.
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