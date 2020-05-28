Адвоката Щербакова арестовали по делу о мошенничестве на 250 млн рублей

https://static.news.ru/photo/98fdb446-a0e6-11ea-8cbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

В четверг, 28 мая, адвокат Сергей Щербаков был арестован. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве на 250 млн рублей.

Решение об избрании меры пресечения юристу в виде заключения под стражей принял Пресненский суд в Москве. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы СК РФ.

Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении Щербакова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, накануне силовики задержали Щербакова. Он является фигурантом дела о мошенничестве на 250 млн рублей.

Как сообщает Следственный комитет России, в международный розыск объявлен другой фигурант дела, адвокат Фаиль Садретдинов. Его 21-летний сын задержан по этому делу.