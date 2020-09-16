Адвокат рассказал о последних событиях в жизни Тесака

https://static.news.ru/photo/016b3e10-f80b-11ea-b368-fa163e074e61_660.jpg Максим Марцинкевич Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Адвокат найденного мёртвым в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича (Тесака) рассказал о последнем разговоре со своим подзащитным. По словам юриста, заключённого ультраправого активиста должны были перевести в Москву.

Он был в Красноярске, он отбывал наказание, и в период март — апрель он написал явку с повинной. На прошлой неделе я узнал, что его переведут в Москву, — заявил телеканалу «360» адвокат.

Он пояснил, что Марцинкевич был на пересылке в Новосибирске и в Челябинске. Адвокату показалось странным, что Тесак вдруг написал явку с повинной, которая касалась преступления 1999 года, «когда ему было 15 лет». По видеосвязи Тесак говорил юристу, что его привезли в Красноярск не просто так. Якобы это уже было спланировано. Адвокат не исключает, что его подзащитному помогли уйти из жизни.

Адвокат из Красноярска говорил, что он немного взбодрился. Я не думаю, что он именно сейчас стал бы опускать руки. Я так понимаю, там были скорее всего применены какие-то пытки, поскольку он рассказывал что болел и несколько раз его в больницу возили, — сказал юрист.

По факту суицида ГУФСИН уже начало служебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств.

Как писал NEWS.ru, защитник Максима Марцинкевича Алексей Михальчик заявил, что располагает информацией о применении пыток к своему доверителю. По словам адвоката, его заставляли подписать явки с повинной за убийства в Москве 1990-х годов. Поэтому юрист не доверяет версии о самоубийстве Тесака в СИЗО.

Тело Марцинкевича было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.

В декабре 2018 года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.