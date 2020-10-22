Адвокат рассказал, на каких условиях Ефремов выйдет по УДО

https://static.news.ru/photo/1ea467da-1477-11eb-84f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

У актёра Михаила Ефремова есть шанс на условно-досрочное освобождение. О том, при каком условии артист может выйти на свободу раньше срока, рассказал его адвокат Владимир Васильев.

На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы, — приводит слова Васильева РИА Новости.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову, осуждённому на 8 лет за ДТП со смертельным исходом. Теперь ему назначено наказание в виде 7,5 года колонии общего режима. Адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что его доверители готовы к такому решению и считают его справедливым. Он подчеркнул, что они бы согласились с любым решением суда.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице.

До объявления приговора Ефремов находился под домашним арестом. Из дома он опубликовал видео, на котором признал себя виноватым и попросил прощения у семьи погибшего, говоря о желании искупить свою вину. Позднее общественность была шокирована, когда в суде актёр отказался считать себя виновником происшествия. Суд приговорил его к восьми годам заключения. Ефремов после этого посетовал, что если бы не действия его экс-адвоката Эльмана Пашаева, решение могло бы быть мягче.

Как сообщал NEWS.ru, Ефремов в ходе прений по апелляции на приговор рассказал о том, как Пашаев строил защиту. По словам актёра, юрист предлагал ему подкупить свидетелей и принуждал соглашаться с его заявлениями.