Адвокат рассказал, как Лебедев сможет вернуть изъятое на Украине имущество Адвокат Волошин: Лебедев сможет вернуть изъятое на Украине имущество через суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Артемий Лебедев

Российский дизайнер, предприниматель и блогер Артемий Лебедев сможет вернуть изъятое на Украине имущество через суд, рассказал NEWS.ru адвокат Павел Волошин. При этом, по его словам, процесс потребует времени.

Допускаю, что арест на имущество Артемия Лебедева был наложен юрисдикционным обществом Украины. В таком случае решение оспаривается в суде. Если решение накладывал суд, то оспаривать его следует в вышестоящем суде, — рассказал правозащитник.

Волошин усмотрел особую иронию в том, что Украина не выходила из судебного присутствия в Европейском суде по правам человека, в отличие от РФ. Таким образом, как объяснил адвокат, если Лебедеву не удастся отстоять свои права и защититься в судах на Украине, то он сможет обратиться в ЕСПЧ.

Совершенно точно у него будет шанс оспорить решение в Европейском суде по правам человека. Ведь в таком случае уже будут оспариваться решения национальных органов Украины. Вероятнее всего, процедура будет длительной, зато ЕСПЧ подойдет к проблеме более взвешенно, чем любой ангажированный национальный орган Украины, — отметил Волошин.

Украинский Высший антикоррупционный суд конфисковал у Лебедева две квартиры в Киеве. При этом дизайнеру запретили въезд в страну еще в 2017 году.

По данным LIFE.ru, речь идет о квартирах на Ярославовом Валу и на улице Саксаганского. При этом Лебедев является владельцем только первой жилплощади, а вторую квартиру, как полагают украинские власти, дизайнер переписал на своего знакомого незадолго до начала специальной военной операции.