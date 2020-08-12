Адвокат попросил прекратить спекуляции на теме здоровья Ефремова

https://static.news.ru/photo/956b622c-dca2-11ea-b4f3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по делу актёра Михаила Ефремова, призывал прекратить обсуждение темы ухудшения самочувствия артиста во время судебного процесса.

Кто-то ему сочувствует, кто-то считает, что это попытка затянуть процесс. Но я хочу призвать всех перестать спекулировать на этой теме, — цитирует юриста ТАСС.

Добровинский добавил, что о состоянии актёра сообщает его адвокат и порекомендовал верить этой информации.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Ефремову стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, там артисту был поставлен диагноз «инсульт». По словам адвоката Эльмана Пашаева, в настоящее время состояние актёра оценивается как средней тяжести. Угрозы для его жизни нет, но вопрос участия артиста в судебных заседания пока под вопросом.

Ранее NEWs.ru писал, что музыкант Юрий Лоза усомнился в ухудшении здоровья Ефремова. Он предположил, что тот мог просто сыграть роль. По мнению Лозы, изобразить больного несложно, для этого достаточно элементарных актёрских навыков.