Лоза предположил, что Ефремов сымитировал инсульт

https://static.news.ru/photo/2f5165c6-dc9e-11ea-96ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Юрий Лоза не уверен, был ли у устроившего смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова инсульт, или артист просто сыграл роль.

В социальной сети певец написал, что ему сложно судить о том, был ли в действительности у Михаила Ефремова инсульт, или нет, после того, как артист сначала признал вину, а затем заявил, что ничего не помнит о ДТП.

Думаю, ответ мы узнаем скоро. Данное заболевание отражается на всём — на внешнем виде, речи, памяти, подвижности, — сообщил в Facebook Лоза.

Он привёл в пример своего отца, который после инсульта вышел из больницы человеком с ограниченными возможностями.

Вместе с тем певец подчеркнул, что тема здоровья крайне серьёзна, и вряд ли кто-то станет разыгрывать сцены, хотя «с актёрами никогда нельзя быть уверенными, живёт он по-настоящему или играет роль».

Лоза добавил, что несложно изобразить больного, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актёрских навыков.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актёр перенёс инсульт. Юрист заявил, что получил информацию от врачей. Представитель Ефремова добавил, что накануне посетил подзащитного в больнице. По его словам, пациент находится в состоянии средней тяжести.

Артиста госпитализировали 11 августа 2020 года, его увезли на скорой с подозрением на сердечный приступ из Пресненского суда столицы. Там должно было начаться заседание по возбуждённому в отношении него уголовному делу. Однако незадолго до начала процесса артисту стало плохо. Врачи оценили состояние пациента как тяжёлое. Ему был поставлен предварительный диагноз «инсульт».

Ещё 10 числа Пашаев проинформировал, что у актёра резко ухудшилось состояние здоровья. По его словам, у артиста обострились проблемы с сердцем. По некоторым данным близкие заподозрили у актёра инсульт, однако медики диагностировали ишемическую атаку, и артист тогда от госпитализации отказался.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.