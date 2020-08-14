Адвокат ответила на публикации СМИ об отравлении рэпера Энди Картрайта

https://static.news.ru/photo/085adf4e-de36-11ea-ba6a-fa163e074e61_660.jpg Энди Картрайт Фото: kkkartrait/instagram.com

Публикации в средствах массовой информации о том, что Марина Кохал отравила своего мужа — рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — медикаментами, является слухами, заявила адвокат женщины Ирина Скурту. Супругу покойного музыканта подозревают в его убийстве.

В СМИ появились какие-то сведения, что якобы у Кохал нашли информацию в её ноутбуке, что она искала лекарство от сахарного диабета, которое в большом объёме могло бы привести к смерти. Но это опять очередные домыслы, — цитирует юриста РИА Новости.

Полицейские нашли расчленённый труп Картрайта в квартире на Невском проспекте, 134 в конце июля. Пять пакетов с останками лежали в холодильнике. Вдова музыканта сообщила следователям, что её муж умер от передозировки наркотиками. Она призналась, что расчленила супруга на множество частей и простирала его внутренности.

По её словам, она не хотела для возлюбленного бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы исчез. Однако, по мнению СК РФ, убийство произошло во время ссоры, и Кохал убила супруга «неустановленным способом».

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Москвы 1972 года рождения, застигнутый в квартире среди пакетов с расчленёнными останками своей супруги, признался в убийстве женщины, рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следкома России Юлия Иванова.