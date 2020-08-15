Адвокат Ефремова нашёл доказательства невиновности актёра

https://static.news.ru/photo/1c2c7dc2-deed-11ea-a9e0-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова объяснил, почему актёр отказался от признания своей вины.

Защитник Эльман Пашаев заявил, что нашёл доказательства невиновности уже после признания артиста. Так, по его словам, Ефремов 17 июня подписал протокол, где полностью признал вину, а уже 22 июня он получил доказательства непричастности актёра к ДТП.

Я обсудил это с ним. И после этого он отказался от признания, — рассказал Пашаев.

Ранее в Сети была опубликована копия допроса актёра Михаила Ефремова, в котором он признаёт свою вину. Документ датирован 17 июня и имеет подпись защитника артиста Эльмана Пашаева. Судя по записям, Ефремов признал, что устроил ДТП, которое закончилось смертью человека. По его словам, он раскаивается в содеянном и обязуется впредь подобного не совершать. Также отмечается, что актёр желает загладить вред, причинённый потерпевшим.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, Пашаев, подписывая данный протокол, согласился с признанием Ефремова.

Накануне актёра Михаила Ефремова выписали из Боткинской больницы, спустя четыре дня после госпитализации. Он вернулся домой и продолжит отбывать домашний арест.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о смертельном ДТП, Ефремову стало плохо. Его доставили в больницу на скорой помощи. Адвокат актёра заявлял, что медики поставили его клиенту диагноз «инсульт» и оценивали состояние больного как средней тяжести, передавал NEWS.ru.

ДТП с участием актёра произошло в центре Москвы 8 июня. Jeep Grand Cherokee Ефремова врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что актёр был пьян в момент аварии, а незадолго до неё употреблял наркотики.