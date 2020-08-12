Пашаев: выписка Ефремова из больницы пока не обсуждается

https://static.news.ru/photo/6476da68-dd40-11ea-b49b-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский и российский актёр Михаил Ефремов до сих пор находится в Боткинской больнице (Москва). Вопрос о его выписке пока не обсуждается, рассказал 13 августа его адвокат Эльман Пашаев.

Новой информации по состоянию здоровья Михаила Олеговича пока нет, он остаётся в больнице. В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом. Может быть, будут новые сведения, — цитирует юриста РИА Новости.

Накануне адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по делу актёра Михаила Ефремова, призывал прекратить обсуждение темы ухудшения самочувствия артиста во время судебного процесса. Добровинский добавил, что о состоянии актёра сообщает его юрист и порекомендовал верить этой информации.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Ефремову стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, там артисту был поставлен диагноз «инсульт». По словам адвоката Эльмана Пашаева, в настоящее время состояние актёра оценивается как средней тяжести. Угрозы для его жизни нет, но вопрос участия артиста в судебных заседания пока под вопросом.

Ранее NEWs.ru писал, что музыкант Юрий Лоза усомнился в ухудшении здоровья Ефремова. Он предположил, что тот мог просто сыграть роль. По мнению Лозы, изобразить больного несложно, для этого достаточно элементарных актёрских навыков.