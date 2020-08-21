Адвокат Ефремова прокомментировала отказ актёра от её услуг

https://static.news.ru/photo/80873efa-e3bc-11ea-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Бывший адвокат Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская подтвердила, что артист отказался от своих юристов, которые защищали его в суде по делу о ДТП.

По её словам, Ефремов называл фамилии Падва и Резник, но не утверждал, что именно они станут его адвокатами.

Мы останемся его консультантами. Другой вопрос — почему. По мнению Михаила Олеговича, наблюдающего за ходом судебного заседания, мы просто раздражаем судью, ведь во всех наших ходатайствах было отказано судом, — отметила юрист.

Кроме того, она напомнила, что не была проведена биологическая экспертиза подушек безопасности.

Это прямое доказательство либо невиновности Ефремова, либо его вины, — цитирует РБК слова женщины.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее судья Елена Абрамова отказала в ходатайстве стороны защиты о проведении биологической экспертизы по делу Михаила Ефремова. Адвокаты Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская просили взять смывы с подушки безопасности и на пассажирском сиденье. По их предположению, Ефремов сидел именно там, и это исследование могло бы подтвердить или опровергнуть это, писал NEWS.ru.