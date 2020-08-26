Адвокат Ефремова проходит свидетелем по уголовному делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/1c7aba62-e7af-11ea-b695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защитник актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев стал свидетелем по уголовному делу по статье УК РФ «Мошенничество».

Он рассказал, что расследование идёт в отношении супруги Анзора Псунокова, которая сейчас находится под домашним арестом.

Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Москве, я являюсь свидетелем в этом деле. Сам Псуноков заявил вчера следователю о том, что я якобы лично передавал ему какие-то деньги, 1,5 млн рублей, в кафе «Хинкальная», и поэтому меня необходимо сделать из свидетеля обвиняемым, — рассказал Пашаев ТАСС.

Сам адвокат утверждает, что его вообще в этом кафе не было, и ссылается на результаты телефонного биллинга.

Уверен, что всё это попытка оказать давление на меня в связи с делом Ефремова, — сказал адвокат.

До этого представитель потерпевшей стороны по делу артиста о смертельном ДТП в центре Москвы заявил, что на Пашаева написано восемь заявлений о преступлении, однако это никак не связано с делом Ефремова.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, пока не решил, кто станет его адвокатом. У актёра есть неделя на поиск нового защитника, иначе ему предоставят юриста по назначению. Актёр также утверждал, что находился на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент аварии на Садовом кольце.

Пресненский суд Москвы 24 августа отложил заседание по делу артиста до 31 августа, чтобы тот смог найти нового адвоката или адвокатов.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника актёра.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявил о получении «сверхинтересной» информации по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.