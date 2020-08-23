Рассмотрение дела Ефремова отложили до 31 августа

https://static.news.ru/photo/f10bde6e-e5de-11ea-8136-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы 24 августа отложил заседание по делу советского и российского актёра Михаила Ефремова до 31 августа, чтобы артист смог найти нового адвоката или адвокатов. У него есть неделя на поиск нового представителя, иначе ему предоставят юриста по назначению.

Отложить [заседание по делу Михаила Ефремова] на 31 августа, на 11:00, — цитирует РИА Новости судью Елену Абрамову.

На очередное слушание Ефремов приехал один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых адвокатов. На что инстанция ответила, что не сможет рассмотреть данное предложение без участия представителей фигуранта.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника актёра. NEWS.ru разбирался, в чём причина странного поведения адвоката, насколько сильно он мог повредить Ефремову и что теперь ждёт как самого Пашаева.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилая женщина, которую неоднократно замечали у здания Пресненского суда Москвы, рассказала, что она борец за правду. Она также считает, что артисту Михаилу Ефремову нужен сильный адвокат.