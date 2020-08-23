Михаил Ефремов пока не выбрал нового адвоката

https://static.news.ru/photo/8f63e4ae-e5de-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, пока не решил, кто станет его адвокатом. У актёра есть неделя на поиск нового защитника, иначе ему предоставят юриста по назначению.

Во время заседания в Пресненском суде Москвы Ефремов также утверждал, что находился на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент аварии на Садовом кольце.

В связи с состоянием опьянения я помню события того вечера слишком фрагментарно. Я всегда раньше ездил на такси, когда был пьян. Я не понимаю, как мог оказаться на пассажирском сиденье, — заявил он.

Актёр обратился к суду с просьбой предоставить ему ещё пять дней на поиск адвоката и организовать биологическую экспертизу, передаёт ТАСС.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника актёра. NEWS.ru разбирался, в чём причина странного поведения адвоката, насколько сильно он мог повредить Ефремову и что теперь ждёт как самого Пашаева.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.