Адвокат Добровинский получил «сверхинтересные» сведения по делу Ефремова

https://static.news.ru/photo/ba21045a-e5ee-11ea-8cd5-fa163e074e61_660.jpg Александр Добровинский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский заявил о получении «сверхинтересной» информации по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

По его словам, полученные сведения очень важны для семьи погибшего, они будут оглашены в ходе суда.

Всё хорошо для наших доверителей. Информация сверхнужная и сверхинтересная, — цитирует адвоката Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, пока не решил, кто станет его адвокатом. У актёра есть неделя на поиск нового защитника, иначе ему предоставят юриста по назначению. Актёр также утверждал, что находился на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент аварии на Садовом кольце.

Пресненский суд Москвы 24 августа отложил заседание по делу артиста до 31 августа, чтобы тот смог найти нового адвоката или адвокатов.

На последнем заседании по делу о смертельном ДТП Ефремов отказался от услуг своих адвокатов, в частности Эльмана Пашаева. За время процесса он стал чуть ли не главной «звездой» происходящего благодаря неоднозначным высказываниям и странной линии защиты. Тем временем отстранённый адвокат уже успел открыто заявить, что будет полностью контролировать нового защитника актёра. NEWS.ru разбирался, в чём причина странного поведения адвоката, насколько сильно он мог повредить Ефремову и что теперь ждёт как самого Пашаева.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.