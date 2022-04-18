Соловьёв потребовал перевести заявление Набиуллиной на «человеческий язык»

Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал «перевести на человеческий язык» заявление главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. В своём Telegram-канале он отметил, что не понимает, что означают её слова о российской экономике, сказанные во время выступления в Госдуме.

А это что значит? Можно перевести на человеческий язык? — написал Соловьёв.

Выступая в Госдуме, глава Центробанка заявила, что экономика России вступает в непростой период структурных изменений. По словам Набиуллиной, финансовая система сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации.

Также Набиуллина отметила, что Центробанк не станет любыми методами снижать инфляцию. По её мнению, это негативно скажется на адаптации бизнеса к реалиям.