«90% вызовов скорой помощи — это вызовы, где она вообще не нужна» Почему до половины российских врачей испытывают профессиональное выгорание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Скорая помощь

19 июня в России будут отмечать День медицинского работника. Он касается всех людей, трудящихся в сфере здравоохранения — врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров. Чтобы медпомощь была оказана успешно, важен внутренний настрой персонала. С этим бывают проблемы, в России — особенно часто. До 74% врачей и 85% медицинских сестер сталкиваются с так называемым синдромом эмоционального выгорания (СЭВ). Когда работа вызывает отторжение, а пациенты раздражают. По прогнозам экспертов, количество нервных врачей в ближайшее время увеличится. NEWS.ru узнал, почему врачи «выгорают» и как решить эту проблему.

Что такое синдром эмоционального выгорания

По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), синдром эмоционального выгорания — это состояние физического, эмоционального истощения с проявлением усталости, бессонницы, с повышенной подверженностью соматическим заболеваниям и нарушением продуктивности в работе.

Врачи и медсестры с ним сталкиваются чаще, чем представители других профессий. Медики заняты умственной и физической работой, связанной с высокой профессиональной ответственностью. У них высокие как юридические, так и морально-этические риски. Поэтому практически во всех странах процент алкоголизма среди врачей самый высокий.

Эмоциональное выгорание возникает поэтапно, в полном соответствии с механизмом развития стресса, когда есть все три его фазы: нервное напряжение, резистенция (сопротивление) и истощение, сообщила медицинский психолог КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер» Алла Лобанова на форуме онкологов Сибири и Дальнего востока. Врачи в этом состоянии становятся менее эффективными. Они отстраняются от пациентов, безразличны к ним, пропадает эмпатия. Дальше — редукция профессиональных достижений, то есть обесценивание своих знаний и квалификации.

Фото: Shutterstock Медицинский работник

Отличить СЭВ от обычной усталости легко. «Выгоревшему» медработнику не становится лучше даже после долгого и качественного отдыха. Раздражение и гнев никуда не уходят. А усталому смена обстановки помогает восстановиться, добавляет Лобанова.

Сколько врачей испытывают синдром эмоционального выгорания

Синдрому профессионального выгорания подвержены 30–50% врачей разных специальностей, таковы данные исследования Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова МЧС России. По подсчетам психотерапевта, профессора, доктора медицинских наук Владимира Винокура — 74% врачей и 82% медицинских сестер хотя бы раз за свою сталкиваются с симптомами профессионального выгорания.

Сегодня в России наблюдается тенденция к росту синдрома эмоционального выгорания среди всех групп специалистов, таковы данные Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины МЧС России. Самые высокие показатели отмечаются в группах врачей скорой медицинской помощи и анестезиологов-реаниматологов. Сотрудники центра провели исследование и выяснили, что половина врачей, работающих на скорой, регулярно испытывают симптомы СЭВ. У 62% оно проявляется в низкой и средней степени и характеризуется эмоциональным истощением, деперсонализацией пациентов и редукций (обесцениваем) своих личных и профессиональных качеств.

На сегодняшний день медики выгорают не столько из-за тяжелой работы, сколько от тех условий, в которые руководство их ставит, сообщает NEWS.ru фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. Например, их заставляют заниматься лишней работой.

90% вызовов скорой помощи — это вызовы, где скорая помощь вообще не нужна, — сообщает он.

Первичная фильтрация поступающих вызовов практически отсутствует. Экстренную службу, заточенную под спасение жизней, вызывают по пустякам. Порезал палец, температура 37,1, ребенок один раз чихнул, закончились таблетки, живописует фельдшер. За смену бригада выезжает в среднем на 15–20 вызовов, большинство из которых — пустые. Это приводит к тому, что когда медики выезжают на серьезный случай (например, инфаркт), они «морально опустошены». Поэтому синдром эмоционального выгорания у сотрудников скорой встречается повсеместно.

Сотрудники Северного государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ провели аналогичное исследование среди врачей в поликлиниках Архангельска. Выяснилось, что у 54,8% медиков присутствует высокий уровень эмоционального истощения, у 19,5% — средний, у 25,7% — низкий. У более половины терапевтов отмечались такие симптомы, как снижение эмоционального тонуса, утрата интереса к окружающему миру, эмоциональная отстраненность или эмоциональное перенасыщение.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Врачи собираются на вызов

Несколько лет назад ученые Сибирского государственного медицинского университета опросили более 4 тысяч медработников Томской области. Выяснилось, что в той или иной степени профессиональное выгорание встречается практически у каждого медика, у каждого третьего — в крайне высокой степени.

Причины появления СЭВ

Некоторые личностные особенности повышают вероятность появления СЭВ, сообщает Алла Лобанова. Это неадекватная самооценка, склонность к чувству вины и нарушенный фокус контроля (когда человек способен оценивать себя, только исходя из чужого мнения). Имеет значение и тип темперамента — холерики и меланхолики больше подвержены СЭВ, чем флегматики и сангвиники. Возраст медицинского работника тоже играет роль.

Молодые неопытные сотрудники часто выгорают, так как у них нет достаточной квалификации. Нет точек опоры и нет методов какой-то адекватной защиты. Алла Лобанова медицинский психолог КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»

Одна из главных причин возникновения эмоционального выгорания — отсутствие саморазвития. Когда врачу кажется, что он всё время стоит на месте, а вокруг него происходят события, сообщил NEWS.ru ведущий пластический хирург и основатель клиники Отари Гогиберидзе. Доктора и медсестры должны обязательно повышать свою квалификацию, участвовать в семинарах и конференциях. Причем не онлайн, а в офлайн-режиме.

Все эти онлайн-форматы не настолько информативны и продуктивны. Я опытный хирург, я постоянно учусь, но именно онлайн-формат меня не устраивает. Потому что самое интересное происходит в кулуарах, там идет живое общение. Отари Гогиберидзе пластический хирург, основатель клиники

Эксперт отмечает — раз в пять лет он сам испытывает симптомы эмоционального выгорания. Они проявляются повышенной нервозностью, сомнениями в собственной квалификации. Но эти мысли уходят после общения с коллегами в рамках конференции или семинара.

Несколько причин СЭВ характерны именно для России. Их перечислил в беседе с NEWS.ru руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ Алексей Кащеев. Одной из основ эмоционального выгорания является финансовая и социальная неудовлетворенность своей работой. В США и Европе за тяжелый труд врачи и медсестры получают достойное вознаграждение. В России же зарплаты оставляют желать лучшего, особенно в регионах. Это демотивирует медиков и способствует их эмоциональному выгоранию, отмечает Кащеев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Прием пациента в поликлинике

Второй нюанс, характерный для России, — условия работы врача. В идеале они должны быть максимально комфортными — удобный кабинет, работающая электронная история болезни, адекватное оснащение операционной. На практике же выходит по-другому. Оборудования нет, комплектующих не хватает, плохое техническое обеспечение.

Третий фактор — юридический. В России многие вещи, которые касаются медицинского права, до конца не урегулированы. Бесправны как врачи, так и сами пациенты.

Медики испытывают постоянный страх, что их лишат работы за какую-то неправильно оформленную закорючку, — сообщает эксперт.

Четвертая проблема — отсутствует контроль за психологическим состоянием медиков. Психологов в учреждениях не хватает, их очень мало. А у людей до сих пор не принято обращаться к этим специалистам.

В клиниках должны работать штатные психологи и периодически проводить анкетирование персонала. Выявлять людей, которые могут находиться в группе риска, и оказывать психотерапевтическую помощь. Это практикуется в клиниках Германии, например, где я работал, и является нормальной практикой. Алексей Кащеев заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ им. Ломоносова, кандидат медицинских наук

В ближайшее время проблема эмоционального выгорания медиков в нашей стране усугубится, убежден Алексей Кащеев. Расходы на здравоохранение неминуемо будут сокращаться, а значит — условия работы медиков будут становиться хуже. Намеченный курс на изоляцию России от международного сообщества также негативно скажется на психическом состоянии персонала.

Я, например, отношусь к поколению врачей, которые учились с максимальной интеграцией в западную медицину. Мы все время ездили на конференции, на обучающие курсы, обменивались опытом, появилась куча друзей за рубежом. Сейчас мы видим, что привычная система ломается и взамен ей ничего не предлагается. Это мало кого обрадует, — отмечает Кащеев.

Фото: Shutterstock Врач в больнице

Сегодня многие выпускники медицинских вузов, столкнувшись с суровой реальностью, уходят из профессии. По прогнозу Алексея Кащеева, этот показатель будет увеличиваться в ближайшее время.

Как бороться с эмоциональным выгоранием

С СЭВ можно и нужно бороться, сообщает Алла Лобанова. Для этого существует много методик. В их числе — баня, сауна, процедуры закаливания организма, прием солнечных и воздушных ванн. Также хорошо себя зарекомендовали лечебная физкультура, дыхательные упражнения, массаж, акупунктура, физические упражнения, релаксация, йога. Единственным эффективным методом психотерапии для лечения СЭВ сегодня является когнитивно-поведенческая терапия. Хорошо себя зарекомендовал прием «Переоценка», связанный с изменением восприятия ситуации.