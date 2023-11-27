9 способов сэкономить на счетах за отопление: советы экспертов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во втором полугодии 2024 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут в пределах от 4% до 15% в зависимости от субъекта РФ. Такое решение недавно приняло правительство РФ, утвердив пределы, до которых регионы могут повысить суммы в платежках. Главная статья расходов — отопление в осенне-зимний период. Как можно сэкономить на оплате за тепло, разбирался NEWS.ru.

1. Не платить за «перетоп»

Плата за отопление является наиболее затратной частью расходов за коммунальные услуги. На нее приходится почти половина сумм в платежках, причем в некоторых регионах она может занимать до двух третей. В этой связи актуальным становится вопрос сохранения тепла в квартирах и возможность экономии на этой услуге.

«Перетоп» — это один из случаев ненадлежащего оказания коммунальной услуги, когда она поставляется «чрезмерно». По данным Роспотребнадзора, допустимая температура в холодное время года должна находиться в диапазоне от 18 до 24 градусов, но иногда она может достигать 27-28 градусов. Также часто много тепловой энергии уходит на обогрев общедомовых зон. Согласно экспертным оценкам, «перетопы» составляют 15–20% от общего потребления тепла. В конечном итоге все это ложится на плечи потребителей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как рассказал NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев, в дневное время температура в жилом помещении не должна превышать нормативную на четыре градуса. То есть если столбик домашнего термометра поднялся выше 28 градусов — это повод для жалоб. При этом в ночное время превышение вовсе не допускается, отметил юрист.

«Соответственно, у каждой ресурсоснабжающей организации есть график температуры теплоносителя в зависимости от температуры окружающей среды, в соответствии с которым в холода надо топить сильнее, а в оттепели — слабее. Управляющая компания обязана четко отслеживать соблюдение графика по приборам учета на вводе в дом, осуществляя регулировку и наладку внутридомовой системы теплоснабжения», — пояснил Сарбаев.

Несоблюдение температурного графика приводит к увеличению потребления тепла и росту платежей за квартиру, подчеркнул юрист. По его словам, если доказать наличие «перетопа», то можно признать необоснованность сбора дополнительной платы за него и добиться перерасчета платежей.

«Жаловаться сначала надо в управляющую компанию или ТСЖ, отвечающую за обслуживание вашего дома, приложив к ней координаты свидетелей, фото-видеоматериалы или другие доказательства проблемы с „перетопом“. Если проблема не решается, то обращаться нужно в прокуратуру или суд», — объяснил Григорий Сарбаев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Собеседник NEWS.ru добавил, что перерасчет можно потребовать также, если батареи, наоборот, греют слабо и недотягивают до нормы либо происходят перебои с подачей тепла.

2. Установить индивидуальные приборы тепла

Один из самых эффективных способов регулировать потребление тепла и платить за него меньше — установить индивидуальные приборы учета. Как рассказал NEWS.ru эксперт в сфере ЖКХ Александр Агапов, чаще всего жильцы многоквартирных домов не могут контролировать интенсивность отопления.

«Индивидуальные приборы учета позволяют не только контролировать объемы потребления тепла, но и, если необходимо, снижать их. Распространенная ситуация: жильцы на первом этаже многоэтажки замерзают, а на десятом этаже — мучаются от жары. В таких условиях подобные приборы необходимы», — пояснил Агапов.

Впрочем, установить такое оборудование смогут не все. Монтаж счетчика получится только если в многоквартирном доме заложена горизонтальная разводка системы отопления, когда стояки отопления размещены в подъезде, а к квартирам выводятся две трубы — прямая и обратная. Однако подобная система, как пояснил собеседник NEWS.ru, встречается обычно в новостройках.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Есть и другой нюанс: перейти на отопление по индивидуальным приборам учета можно только всем домом сразу. Подобное решение нужно принять на общем собрании собственников. Но зачастую договориться сотням людей — нелегкая задача. Как пояснил Александр Агапов, активистам приходится долго объяснять соседям плюсы новой системы.

3. Поставить бойлер

Еще один из способов сэкономить на отоплении — установить в доме специальный бойлер или мини-котельную. Причем она может обслуживать сразу несколько домов, рассказал NEWS.ru экс-депутат Госдумы, руководитель общественной организации «Союз жителей» Олег Шеин.

«Такие новации можно реализовывать и в уже построенных домах. Однако главный вопрос — это финансирование. Как правило, люди не готовы тратить сразу много денег в надежде, что получат отдачу через пять лет. Хотя экономия на отоплении при наличии своей котельной оказывается существенной», — указал Шеин.

По его словам, подобные решения чаще практикуются в домах, где существуют товарищества собственников жилья (ТСЖ). Что касается управляющих компаний, то они, как правило, не рискуют идти на подобные эксперименты.

Кроме того, жильцам, которые пожелают установить в своем доме бойлер или создать котельную, придется потратить немало сил на юридическое оформление, добавил Шеин.

4. Сделать отопление умным

Специалисты также советуют установить в доме систему погодного регулирования. Как пояснил NEWS.ru экономист Артем Ермолаев, оборудование самостоятельно следит за температурой на улице и в зависимости от погодных условий выбирает необходимый режим подачи тепла в квартиры.

«Такие „погодники“ позволяют не расходовать лишнюю энергию и экономить на коммунальных платежах. Если на улице потеплело, подача тепла сокращается, ударил мороз — оборудование увеличивает нагрев батарей», — объяснил Ермолаев.

Он рассказал, что решение об установке системы умного отопления принимается на собрании собственников квартир. Людям предстоит выбрать оборудование, сроки монтажа и стоимость обслуживания. После этого надо обратиться в управляющую организацию и вместе с ней заключить договор с энергосервисной компанией, которая проводит работы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По оценкам Артема Ермолаева, в среднем затраты на установку такой системы окупаются в течение пяти-шести лет. При этом за сезон в доме экономится до 25% тепла.

5. Повысить энергоэффективность дома

В случае с домами, которые были построены давно, вариантов сэкономить значительно меньше. Причем подобных жилых зданий в РФ — большинство. Как пояснила NEWS.ru доктор экономических наук, специалист в сфере ЖКХ Ирина Романова, в таком случае уменьшить затраты на отопление можно только за счет повышения энергоэффективности дома. По ее словам, доказано, что от 20% до 30% тепла теряется через стены, дверные проемы и окна. Причем ответственность за их утепление несет управляющая компания.

«Для сокращения подобных потерь следует провести специальные работы по повышению энергоэффективности дома. Например, можно утеплить здание с помощью инновационных панелей, они не позволяют теплу уходить сквозь стены. Повысить энергоэффективность можно также за счет модернизации котельной», — пояснила Романова.

Ранее глава Общественного совета при Минстрое РФ Сергей Степашин заявлял, что дома, где при капремонте применяются энергоэффективные технологии, будут финансово поощряться субсидиями размером до 2 млн рублей.

6. Следить за окнами

Впрочем, россияне уже активно используют самые разные лайфхаки, позволяющие утеплить квартиру своими руками. Один из наиболее распространенных способов — установить герметичные пластиковые окна. По словам Ирины Романовой, выбор лучше остановить на трехкамерных стеклопакетах, которые отличаются повышенными звуко- и теплоизоляционными характеристиками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

7. Не забыть про фольгу

Повысить температуру в квартире можно также за счет установки специальных теплоотражающих экранов. Они размещаются за радиатором и перенаправляют все тепло внутрь. При этом изготовить такое устройство не составит особого труда: можно наклеить фольгу на основание из фанеры или приобрести уже готовый фольгированный пенофол.

8. Утеплить пол

Другой вариант — монтаж теплого пола. Для городских квартир эксперты советуют использовать электрический пол. Речь идет о тепломатах или инфракрасном обогреве.

9. Обновить батареи

Часто есть смысл обновить батареи: их следует заменить на современные биметаллические или алюминиевые радиаторы. Они обладают хорошей теплоотдачей, высокой прочностью и имеют, в отличие от чугунных, вполне презентабельный внешний вид.

Читайте также:

Как вырастут тарифы ЖКХ в 2024-м: что будет с ценами на свет, газ и воду

Правительство РФ утвердило: как вырастет «коммуналка» в ближайшие пять лет

Новые тарифы на свет в 2024 году: как подорожает электроэнергия в России