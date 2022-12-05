Россиянам раскрыли способы сэкономить на коммунальных платежах Юрист Лупу: установка счетчиков и отключение ненужных услуг позволят сэкономить на ЖКХ

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Установка счетчиков водоснабжения поможет существенно сэкономить на коммунальных платежах, рассказал Lenta.ru юрист Валентин Лупу. Он посоветовал использовать энергоэффективную бытовую технику и энергосберегающие лампы, а также отключить такие услуги, как доступ к общедомовой антенне, радиоточке и телефону, если в квартире ими никто не пользуется.

Эксперт также напомнил, что россияне могут получить субсидии на оплату коммунальных услуг, если их расходы на их оплату превышают определенную долю совокупного дохода семьи — в Москве она составляет 10%.

Если не установлены приборы учета холодного и горячего водоснабжения, размер платы определяется исходя из норматива потребления коммунального ресурса и количества зарегистрированных в жилом помещении граждан. Установив индивидуальный прибор учета воды, можно реально сэкономить на потреблении ресурсов, — пояснил Лупу.

Юрист уточнил, что установка счетчиков водоснабжения в случае, если в квартире проживает больше лиц, чем в ней зарегистрировано, может быть нецелесообразной. Также он предупредил, что индивидуальные приборы учета тепла не стоит устанавливать в домах, сданных в эксплуатацию после 2012 года. Помимо того, Лупу посоветовал тем, у кого стоит многотарифный счетчик электроэнергии, перевести его на тариф, дифференцированный по зонам суток.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев ранее сообщил, что россияне смогут запросить перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) из расчета квадратных метров на время своего отсутствия дома, подав заявление в управляющую компанию или ТСЖ. Он отметил, что такая возможность уже была у тех, кто платил за вывоз ТКО из расчета количества жильцов в помещении. По словам эксперта, временным отсутствием будет считаться период более пяти календарных дней.