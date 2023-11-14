Правительство РФ утвердило: как вырастет «коммуналка» в ближайшие пять лет Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ

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Правительство России приняло изменения индекса размера оплаты, которую вносят граждане за коммунальные услуги, на 2024–2028 годы. Как изменятся тарифы, что будет в Москве и Санкт-Петербурге?

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024–2028 годы», — сообщается в документе.

Что известно об изменении тарифов за услуги ЖКХ

Со второй половины следующего года средний индекс по субъектам РФ будет меняться в зависимости от конкретного региона. Таким образом, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.

Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленинградская область — на 10,2%, Омская область — на 14%, Республика Северная Осетия — Алания — на 13,7%, Республика Хакасия — на 4%, Чукотский автономный округ — на 4,9%.

Помимо этого, документ содержит пределы отклонения от индексов в отдельных муниципалитетах. Это значение варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% в Смоленской области. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025–2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1%, в зависимости от региона.

Почему изменятся тарифы за услуги ЖКХ

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) объяснили, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов.

«ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан», — отметили в пресс-службе ведомства.

Правительство РФ также приняло дополнительные меры для контроля за тарифами: утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ведомства по проверке тарифов.

Кроме того, в 2022 году было принято решение о бессрочной бесплатной догазификации до границ участка. В регионах предусмотрены субсидии для строительства газовой сети внутри домохозяйства и приобретения гражданами газового оборудования.

Как изменятся тарифы за свет в 2023 году

Правительство России поручило со следующего года ввести обязательный переход регионов на дифференциацию тарифов для населения исходя из объемов потребления. Таким образом, уже с января тарифы на свет будут устанавливать в каждом регионе исходя из объемов потребляемой мощности конкретной квартирой или домом.

ФАС подтвердила планы правительства ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию. В Министерстве энергетики РФ позитивно оценивают инициативу правительства. Ведомство ожидает, что при применении новой модели получится обеспечить контроль за оплатой электроэнергии бизнесом.

«Предлагаемая мера вводит понятную систему контроля роста перекрестного субсидирования, увеличивающего затраты на оплату электроэнергии промышленными потребителями региона на уровне соответствующего субъекта РФ», — подчеркнули в Минэнерго.

Переход на дифференциацию тарифов даст возможность снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с серым майнингом. Конечную стоимость за электроэнергию для граждан будут определять региональные тарифные органы.

Индексация тарифов на электроэнергию для россиян с 1 июля 2024 года составит 8,9%, с июля 2025 года — 6%, с июля 2026 года — 5%.

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