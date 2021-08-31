Коммунальщики дали совет, как подготовить жильё к холодам

Чтобы не остаться во время морозов без тепла, специалисты Центра энергосбережения Санкт-Петербурга дали горожанам несколько полезных советов, пишут «Невские новости».

В первую очередь, по словам экспертов, для подготовки квартиры к зиме нужно заранее убедиться в исправности батарей отопления. Неравномерный нагрев может свидетельствовать о том, что система забита налётом, который образуется из-за воды плохого качества.

Ещё одну проблему зимой могут доставить негерметичные окна. Специалисты советуют, чтобы не терять драгоценное тепло через оконные щели, утеплить рамы и установить современные энергосберегающие стеклопакеты. Входная дверь тоже может стать причиной сквозняка. Лучше всего заменить её на модель с низкой теплопроводностью.

Кроме того, тепло может уходить и через полы. В этом случае эксперты советуют монтаж так называемых тёплых полов или установку системы с подогревом.

Не лишним, по данным Центра энергосбережения, будет в квартире и дополнительный источник горячей воды — бойлер. Благодаря нагревателю человек не останется без тёплой воды ни зимой, ни во время летних отключений.

Ранее синоптики сообщили, что в начале сентября сразу в несколько регионов России придут похолодание, дожди и даже первый снег. Так, дожди и мокрый снег ожидаются в отдельных районах Архангельской, Вологодской и Мурманской областей, а также в Карелии и Коми. Непогода также придёт на север Пермского края и в Свердловскую область.