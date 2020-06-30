35 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о распространении инфекции. За последние сутки в столице умерли 35 пациентов с подтверждённым COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале штаба. За это время в городе заболели 745 человек.

Всего за время пандемии на территории мегаполиса скончался 3831 человек. Врачи выявили 221 598 случаев инфицирования, 150 397 человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что десять московских стационаров, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к нормальному режиму работы и приняли более 7,8 тысячи больных. В первую очередь медики начали приём пациентов, которым необходима кардиологическая, хирургическая и травматологическая помощь. Персонал клиник прошёл тестирование на коронавирус, а в будущем подобные исследования станут выполняться еженедельно. Пациенты также сдают тест на COVID-19, и к плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов.

Ещё почти 3 тысячи коек в шести стационарах Москвы в ближайшее время вернутся к стандартному режиму работы. Это больницы № 17, № 51, имени Баумана, имени Спасокукоцкого, имени Пирогова, а также туберкулёзная больница имени Рабухина.

Между тем глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде субъектов РФ остаётся напряжённым, поэтому там пока невозможно возвратить к работе в прежнем режиме больницы, перепрофилированные для лечения коронавирусных больных.

А президент РФ Владимир Путин во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным сказал, что дополнительные места в больницах столицы нужно сохранить на всякий случай, даже если они окажутся не нужны. Глава государства предложил не убирать койки до осени 2020 года или оставить на будущее. Руководитель государства назвал пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «очень тревожными месяцами» для мегаполиса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тыс. умерли, более 5,2 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 590 582 человека, на втором Бразилия — 1 368 195.

В РФ на сегодняшний день выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки, по данным на 30 июня, в 84 субъектах страны выявили 6693 инфицированных COVID-19.