Десять коронавирусных больниц вернулись к обычному режиму работы в Москве

https://static.news.ru/photo/ca3e42b2-baec-11ea-a743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Десять московских стационаров, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, вернулись к нормальному режиму работы и приняли более 7,8 тысячи больных. Об этом 30 июня заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам чиновника, на этой неделе к стандартному режиму работы вернулся госпиталь для ветеранов войн № 2, а ранее к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи приступили больницы № 31, имени Мухина, имени Демихова, имени Давыдовского, имени Плетнёва, имени Жадкевича, а также госпитали на Шаболовке и для для ветеранов войн № 1 и № 3.

В первую очередь медики начали приём пациентов, которым необходима кардиологическая, хирургическая и травматологическая помощь. Персонал клиник прошёл тестирование на коронавирус, а в будущем подобные исследования станут выполняться еженедельно. Пациенты также сдают тест на COVID-19, и к плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов.

По временным стандартам койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием. В помещениях предусмотрены дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха.

Ещё почти 3 тысячи коек в 6 стационарах Москвы в ближайшее время вернутся к стандартному режиму работы. Это больницы № 17, № 51, имени Баумана, имени Спасокукоцкого, имени Пирогова, а также туберкулёзная больница имени Рабухина.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приёму обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались. Мишустин отметил, что это распоряжение пока касается тех регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на 13 июня из российских лечебных учреждений, перепрофилированных под лечение коронавирусных больных, выписаны уже почти 80% пациентов. Она уточнила, что российские медучреждения начали перепрофилировать под «ковидные» в марте, и они «очень достойно отработали».

Между тем, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде субъектов РФ остаётся напряжённым, поэтому там пока невозможно возвратить к работе в прежнем режиме больницы, перепрофилированные для лечения коронавирусных больных.

А президент РФ Владимир Путин во время разговора с мэром Москвы Сергеем Собяниным сказал, что дополнительные места в больницах столицы нужно сохранить на всякий случай, даже если они окажутся не нужны. Глава государства предложил не убирать койки до осени 2020 года или оставить на будущее. Руководитель государства назвал пандемию коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) «очень тревожными месяцами» для мегаполиса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,3 млн человек, свыше 505 тыс. умерли, более 5,2 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 590 582 человека, на втором Бразилия — 1 368 195.

В РФ на сегодняшний день выявлено 647 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9320 летальных исходов, выздоровели 412 650 человек. За последние сутки, по данным на 30 июня, в 84 субъектах страны выявили 6693 инфицированных COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве (745), Подмосковье (301), Ханты-Мансийском АО (279), Свердловской области (276), Санкт-Петербурге (253).