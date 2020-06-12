Из перепрофилированных клиник РФ выписаны 80% госпитализированных

https://static.news.ru/photo/ae318188-ad59-11ea-8c69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время из российских лечебных учреждений, перепрофилированных под лечение коронавирусных больных, выписаны уже почти 80% пациентов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

За весь период госпитализации в эти ковидные клиники — неважно, страдал человек ковидом или у него были признаки, — уже выписано 79% наших граждан, — цитирует ТАСС Голикову.

Она уточнила, что российские медучреждения начали перепрофилировать под «ковидные» в марте, и они «очень достойно отработали». По словам Голиковой, в регионах, где пандемия пошла на спад, в этих больницах уже стали оказывать плановую помощь.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приёму обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались. Мишустин отметил, что это распоряжение пока касается тех регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений. По его словам, в первую очередь речь идёт о ряде федеральных клиник в Москве.