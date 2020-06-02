Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи

https://static.news.ru/photo/677fc4ea-a582-11ea-97f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом глава кабмина рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приёму обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались, — приводит слова премьера ТАСС.

Мишустин отметил, что это распоряжение пока касается тех регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений. По его словам, в первую очередь речь идёт о ряде федеральных клиник в Москве.

Ранее президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи. Речь идёт в том числе о высокотехнологичных услугах. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад о реализации мер должен быть представлен главе государства до 10 июня, писал NEWS.ru.