Общество

Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи

13:07, 03 июня 2020 23
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом глава кабмина рассказал на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приёму обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались, — приводит слова премьера ТАСС.

Мишустин отметил, что это распоряжение пока касается тех регионов, где эпидемиологическая ситуация стабильна и не вызывает опасений. По его словам, в первую очередь речь идёт о ряде федеральных клиник в Москве.

Ранее президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения возобновить оказание населению плановой медицинской помощи. Речь идёт в том числе о высокотехнологичных услугах. Ответственным за исполнение поручения назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад о реализации мер должен быть представлен главе государства до 10 июня, писал NEWS.ru.

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