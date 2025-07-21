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21 июля 2025 в 00:15

21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам

21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам 21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

21 июля — день, отмеченный в народном календаре как Прокопий Жнец или Явление иконы Казанской Божией Матери. Наблюдения поколений за природой в эту пору сложились в особые приметы, предсказывающие погоду и урожай. Мудрые предки уделяли внимание поведению животных, а также строго регламентировали действия человека в этот значимый день.

Приметы на погоду 21 июля

  • Утро с грозой: если на Прокопия утром прогремела гроза — жди ненастного дня. Вечерняя же гроза, напротив, сулила ясное утро следующего дня.

  • Красное небо на закате: багровые, «кровавые» тучи на вечерней заре предвещали сильный ветер или даже бурю в ближайшее время.

  • Теплый ветер: дует теплый южный ветер — к устойчивой жаре в последующие дни.

  • Сильная роса: обильная, густая роса на траве утром 21 июля считалась верной приметой к жаркой и солнечной погоде.

  • «Рябиновые ночи»: яркие частые зарницы без грома ночью на Прокопия называли рябиновыми ночами и связывали их с будущим теплом и обилием ягод рябины.

Приметы по поведению зверей и птиц на Прокопия Жнеца

  • Ласточки низко летают: если ласточки и стрижи весь день реют у самой земли — жди скорого дождя.

  • Куры рано на насест: домашние птицы спешат укрыться в курятнике раньше обычного — к ненастью, возможно, с грозой.

  • Пчелы злые: заметное усиление агрессии у пчел предсказывало приближение дождливой погоды.

  • Муравьи спешно прячутся: стремительное исчезновение муравьев в муравейники и заделывание входов — верный признак скорого ливня.

  • Собака мало ест и спит: вялость, отказ от пищи и постоянная сонливость собаки в этот день могли указывать на грядущую перемену погоды к худшему.

Приметы на 21 июля — что можно и нельзя делать на Прокопия Жнеца Приметы на 21 июля — что можно и нельзя делать на Прокопия Жнеца Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что категорически нельзя делать 21 июля

  • Начинать новые важные дела — особенно связанные с торговлей, крупными покупками или переездом. Считалось, что начинания не принесут успеха.

  • Ссориться, сквернословить, злиться: любой негатив, выплеснутый в этот день, по поверьям, возвращался бумерангом и мог навлечь беду. Особенно опасно было ссориться с близкими.

  • Брать в руки колющие и режущие предметы без нужды: запрет касался ножей, топоров, кос, серпов. Их использование разрешалось только для неотложных работ, особенно связанных с жатвой. Считалось, что неосторожное обращение приведет к травме.

  • Отказывать в милостыне: если просящий встретился на пути, отказ мог принести нужду в дом.

  • Игнорировать знаки природы: пренебрежение приметами, особенно погодными, расценивалось как глупость, ведущая к потерям.

Что нужно сделать обязательно 21 июля

  • Начать жатву ржи: день Прокопия Жнеца традиционно открывал страду жатвы. Первый сноп украшали и несли в дом, веря, что он принесет благополучие и здоровье на весь год (праздник Зажинки).

  • Помолиться Казанской иконе: обращение к чудотворному образу считалось особенно сильным в этот день, приносящим утешение, защиту дому и помощь в делах.

  • Собрать целебные травы: считалось, что травы, собранные на Прокопия, обладают особой силой. Особенно ценили зверобой и чернобыльник.

  • Приготовить блюда из свежих овощей и ягод: стол старались украсить дарами огорода и леса — это сулило изобилие.

  • Навести порядок в доме и сараях: чистота и подготовка к предстоящим хлопотам жатвы были важным элементом дня.

Народные приметы 21 июля — это кладезь наблюдений, тесно переплетенных с аграрным циклом и верой. Они напоминают о глубокой связи человека с природой и важности внимания к ее знакам, актуальной и в наше время.

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