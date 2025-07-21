21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам

21 июля — день, отмеченный в народном календаре как Прокопий Жнец или Явление иконы Казанской Божией Матери. Наблюдения поколений за природой в эту пору сложились в особые приметы, предсказывающие погоду и урожай. Мудрые предки уделяли внимание поведению животных, а также строго регламентировали действия человека в этот значимый день.
Приметы на погоду 21 июля
Утро с грозой: если на Прокопия утром прогремела гроза — жди ненастного дня. Вечерняя же гроза, напротив, сулила ясное утро следующего дня.
Красное небо на закате: багровые, «кровавые» тучи на вечерней заре предвещали сильный ветер или даже бурю в ближайшее время.
Теплый ветер: дует теплый южный ветер — к устойчивой жаре в последующие дни.
Сильная роса: обильная, густая роса на траве утром 21 июля считалась верной приметой к жаркой и солнечной погоде.
«Рябиновые ночи»: яркие частые зарницы без грома ночью на Прокопия называли рябиновыми ночами и связывали их с будущим теплом и обилием ягод рябины.
Приметы по поведению зверей и птиц на Прокопия Жнеца
Ласточки низко летают: если ласточки и стрижи весь день реют у самой земли — жди скорого дождя.
Куры рано на насест: домашние птицы спешат укрыться в курятнике раньше обычного — к ненастью, возможно, с грозой.
Пчелы злые: заметное усиление агрессии у пчел предсказывало приближение дождливой погоды.
Муравьи спешно прячутся: стремительное исчезновение муравьев в муравейники и заделывание входов — верный признак скорого ливня.
Собака мало ест и спит: вялость, отказ от пищи и постоянная сонливость собаки в этот день могли указывать на грядущую перемену погоды к худшему.
Что категорически нельзя делать 21 июля
Начинать новые важные дела — особенно связанные с торговлей, крупными покупками или переездом. Считалось, что начинания не принесут успеха.
Ссориться, сквернословить, злиться: любой негатив, выплеснутый в этот день, по поверьям, возвращался бумерангом и мог навлечь беду. Особенно опасно было ссориться с близкими.
Брать в руки колющие и режущие предметы без нужды: запрет касался ножей, топоров, кос, серпов. Их использование разрешалось только для неотложных работ, особенно связанных с жатвой. Считалось, что неосторожное обращение приведет к травме.
Отказывать в милостыне: если просящий встретился на пути, отказ мог принести нужду в дом.
Игнорировать знаки природы: пренебрежение приметами, особенно погодными, расценивалось как глупость, ведущая к потерям.
Что нужно сделать обязательно 21 июля
Начать жатву ржи: день Прокопия Жнеца традиционно открывал страду жатвы. Первый сноп украшали и несли в дом, веря, что он принесет благополучие и здоровье на весь год (праздник Зажинки).
Помолиться Казанской иконе: обращение к чудотворному образу считалось особенно сильным в этот день, приносящим утешение, защиту дому и помощь в делах.
Собрать целебные травы: считалось, что травы, собранные на Прокопия, обладают особой силой. Особенно ценили зверобой и чернобыльник.
Приготовить блюда из свежих овощей и ягод: стол старались украсить дарами огорода и леса — это сулило изобилие.
Навести порядок в доме и сараях: чистота и подготовка к предстоящим хлопотам жатвы были важным элементом дня.
Народные приметы 21 июля — это кладезь наблюдений, тесно переплетенных с аграрным циклом и верой. Они напоминают о глубокой связи человека с природой и важности внимания к ее знакам, актуальной и в наше время.
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