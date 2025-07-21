21 июля: секреты дня Прокопия Жнеца по приметам и запретам

21 июля — день, отмеченный в народном календаре как Прокопий Жнец или Явление иконы Казанской Божией Матери. Наблюдения поколений за природой в эту пору сложились в особые приметы, предсказывающие погоду и урожай. Мудрые предки уделяли внимание поведению животных, а также строго регламентировали действия человека в этот значимый день.

«Рябиновые ночи»: яркие частые зарницы без грома ночью на Прокопия называли рябиновыми ночами и связывали их с будущим теплом и обилием ягод рябины.

Сильная роса: обильная, густая роса на траве утром 21 июля считалась верной приметой к жаркой и солнечной погоде.

Теплый ветер: дует теплый южный ветер — к устойчивой жаре в последующие дни.

Красное небо на закате: багровые, «кровавые» тучи на вечерней заре предвещали сильный ветер или даже бурю в ближайшее время.

Утро с грозой: если на Прокопия утром прогремела гроза — жди ненастного дня. Вечерняя же гроза, напротив, сулила ясное утро следующего дня.

Собака мало ест и спит: вялость, отказ от пищи и постоянная сонливость собаки в этот день могли указывать на грядущую перемену погоды к худшему.

Муравьи спешно прячутся: стремительное исчезновение муравьев в муравейники и заделывание входов — верный признак скорого ливня.

Куры рано на насест: домашние птицы спешат укрыться в курятнике раньше обычного — к ненастью, возможно, с грозой.

Ласточки низко летают: если ласточки и стрижи весь день реют у самой земли — жди скорого дождя.

Приметы на 21 июля — что можно и нельзя делать на Прокопия Жнеца

Начинать новые важные дела — особенно связанные с торговлей, крупными покупками или переездом. Считалось, что начинания не принесут успеха.

Ссориться, сквернословить, злиться: любой негатив, выплеснутый в этот день, по поверьям, возвращался бумерангом и мог навлечь беду. Особенно опасно было ссориться с близкими.

Брать в руки колющие и режущие предметы без нужды: запрет касался ножей, топоров, кос, серпов. Их использование разрешалось только для неотложных работ, особенно связанных с жатвой. Считалось, что неосторожное обращение приведет к травме.

Отказывать в милостыне: если просящий встретился на пути, отказ мог принести нужду в дом.