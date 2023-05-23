200 тысяч за укус: что за новый штраф для владельцев собак введут в России И как доказать вину хозяина агрессивного животного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

200 тысяч рублей штрафа должны будут заплатить заводчики животных, если их питомец нападет на человека. Такое наказание предлагают ввести депутаты Госдумы, которые сегодня рассмотрели соответствующий законопроект о поправках в КоАП. Что изменится с принятием закона — в материале NEWS.ru.

Как будут наказывать за укус питомца

Госдума собирается принять закон о назначении штрафов владельцам животных, напавшим на других людей. Поправки предлагается ввести в КоАП, то есть наказание будет административным. Кодекс планируется дополнить еще тремя статьями.

Один из составов новой статьи 8.52 «Несоблюдение требований к содержанию животных» в том числе предлагает ввести штрафы за «причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу» для хозяев животных. Что понимается под причинением вреда, в тексте поправок не уточняется. Один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов ранее рассказывал, что им может считаться укус или другое незначительное повреждение. В этом случае граждане должны будут заплатить от 10 до 30 тысяч рублей, должностные лица — от 50 до 100 тысяч рублей, юридические — от 100 до 200 тысяч рублей.

За что еще будут штрафовать хозяев собак

«Несоблюдением требования» может стать безответственное обращение с животным: например, если хозяин выбросил его на улицу вместо того, чтобы отдать другому человеку или передать в приют. Это уже другой состав той же статьи. Однако ответственность за такое поведение не строгая: от полутора до трех тысяч рублей штрафа для обычных граждан, от 5 до 15 тысяч для должностных лиц, от 15 до 30 тысяч рублей для юрлиц.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Третий состав новой нормы вводит ответственность за жестокое обращение с животными, которое не подпадает под уголовное наказание. Например, человека могут привлечь к уголовной ответственности, если он убил животное или причинил тяжелый вред его здоровью. Однако есть и другие жестокие действия, которые сейчас никак не наказываются и находятся в «слепой» зоне.

Как объясняет депутат Бурматов, «если человек пнул животное, оставил его на морозе или морил голодом, то это тоже жестокое обращение». Теперь за это также установлена ответственность — административные штрафы. За негуманное отношение к животным придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей.

Как доказать вину владельца собаки?

Юрист по административным делам Василий Воробьев рассказал NEWS.ru, как можно будет определить владельца напавшей на человека собаки и доказать его вину. В первую очередь, говорит он, в этом поможет чипирование. Однако это распространяется только на породистых собак.

«У нас обязательно предусмотрено клеймение для животных, которые являются породистыми. В чипы закладывается информация о собственнике, его номер телефона, то есть можно таким образом узнавать того, кто является собственником. Но точно установить принадлежность животного к тому или иному человеку, если, допустим, оно непородистое и у него вообще отсутствует паспорт, будет очень сложно», — отмечает он.

В таком случае в поиске хозяина могут помочь уличные видеокамеры, полагает юрист.

«То есть если ты самостоятельно выгуливаешь животное и оно действительно причиняет вред, тогда вне зависимости от наличия документов на собственность данный штраф будет применяться в отношении человека, который с этим животным идёт. Самый главный способ идентификации — это обычно уличное видеонаблюдение, в том числе камеры подъездов», — поясняет он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По мнению Воробьева, правоохранители не очень охотно будут заниматься этими правонарушениями, так как наказание административное, а комплекс действий для установления владельца собаки довольно обширный. Однако для потерпевших это будет весомым доказательством, если они решат обратиться за компенсацией в гражданский суд, заключает он.

За что будут штрафовать зоопарки и дельфинарии

Кроме того, новый законопроект предлагает ввести статью «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Она регулирует деятельность зоопарков, цирков, дельфинариев. Вводится административная ответственность за работу этих учреждений без лицензии: от 30 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей для юридических лиц. Также за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях — это целый список критериев того, как их надо содержать — граждан будут штрафовать на сумму от 3 до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей.

А что с приютами для животных?

Также депутаты взялись за регуляцию работы приютов для животных и предлагают добавить в КоАП статью о «несоблюдении требований к осуществлению деятельности по обращению с животными владельцами приютов». Здесь штрафы распределяются следующим образом: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект был внесен в Думу в июле 2021 года, рассмотрен в первом чтении в декабре того же года, а затем был отложен почти на полтора года.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что дополнить КоАП новыми статьями решили затем, чтобы привести его в соответствие с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он был принят еще в 2018 году.

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