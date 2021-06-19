Звезду «Кадетства» обвинили в домогательствах

https://static.news.ru/photo/91e2ca5a-d102-11eb-a925-96000091f725_660.jpg Александр Головин Фото: s.a.n.e.k13/instagram.com

Актёра из сериала «Кадетство» Александра Головина обвинили в домогательствах. Заявление в полицию на звезду написала молодая актриса Дарья Митичашвили, пишет «360».

Как рассказала девушка изданию, инцидент произошёл в столичном баре в Камергерском переулке, где шёл концерт музыкальной группы. По её словам, когда она уже стояла на улице и прощалась с друзьями, то почувствовала, как кто-то проводит рукой по внутренней стороне ноги вверх и под юбку.

Я, естественно, отпрыгнула в сторону, но потом решила сообщить человеку, что вообще-то это не просто неприятно, но и чудовищно! — рассказала девушка.

По словам Дарьи, человеком, распускавшим руки, оказался Александр Головин. Она сообщила, что вместо извинений от него услышала в свой адрес кучу неприятностей.

Сопровождающие его друзья убеждали меня, что такое поведение простительно для актёра, — добавила девушка.

Актриса сообщила, что после случившегося она обратилась в службу 112. Прибывшие полицейские приняли у неё заявление. Сам Головин пока эту ситуацию никак не прокомментировал.

Ранее выпускники школы-интерната для одарённых детей при МГУ сообщили о многолетних домогательствах со стороны учителя физики Сергея Сергеева. По рассказам выпускников, которые на момент событий были несовершеннолетними, Сергеев неоднократно приставал к ним как в школе и у себя дома, так и во время организованных им походов.