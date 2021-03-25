Звезда «Содержанок» рассказала о комплексах из-за ожогов на лице

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Актриса Ольга Сутулова, особо запомнившаяся зрителям после сериала «Содержанки», призналась в комплексах из-за ожогов на лице.

Травму она получила в 14 лет, когда во время прогулки с друзьями решила покурить. Девочка прикурила сигарету рядом с канистрой бензина. Долгое время она считала себя некрасивой.

Ходила и страдала, — поделилась Сутулова в эфире телеканала ТВЦ.

Однако со временем актриса осознала свою привлекательность. По её мнению, необходимо уметь пользоваться любыми внешними данным. Комплексы отступили к 25 годам, когда ради роли ей пришлось побриться налысо.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Тина Канделаки опубликовала пикантный снимок с отдыха. На фото журналистка предстала в чёрном купальнике, эффектно оттеняющем её загорелые ноги. При этом она попросила своих подписчиков не напоминать ей о возрасте. Как считает телеведущая, говорить женщине, что она хорошо выглядит для своего возраста, это то же самое, что сказать человеку с протезом «ты неплохо ходишь для человека без ноги».