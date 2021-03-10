Раздевшаяся Канделаки попросила не намекать ей о возрасте

https://static.news.ru/photo/97bcff78-81a6-11eb-b1c0-96000091f725_660.jpg Фото: tina_kandelaki/instagam.com

Телеведущая Тина Канделаки опубликовала пикантный снимок с отдыха. На фото журналистка предстала в чёрном купальнике, эффектно оттеняющем её загорелые ноги.

«Хорошо выглядите для своего возраста» — комментарии, которые я меньше всего хочу видеть под этим постом, — написала она на своей станице в Instagram.

Канделаки попросила своих подписчиков не напоминать ей о возрасте. Как считает телеведущая, говорить женщине, что она хорошо выглядит для своего возраста, это тоже самое, что сказать человеку с протезом «ты неплохо ходишь для человека без ноги».

По словам Канделаки, она работает в зале по пять дней в неделю, следит за своим питанием и регулярно «делает уходы».

Мои подруги придерживаются того же образа жизни, и в свои 40 и 50 выглядят лучше многих гораздо более молодых девочек, — отметила она.

Ранее Тина Канделаки показала подписчикам свои новые апартаменты в Калининградской области и заявила, что ей очень жаль тех, кто приобрёл недвижимость в европейских странах. Квартира расположена на побережье курортного города Светлогорска, как утверждает местный портал «Клопс». Канделаки собирается снова провести летние каникулы в Калининградской области и отметила, что в жилом комплексе, где находится её квартира, скоро откроется бассейн и спа-центр, писал NEWS.ru.